Московский поэт получил шесть лет колонии за поджог автозака

Суд в Москве приговорил к шести годам лишения свободы московского поэта и активиста Виталия Кольцова, которого преследовали за поджог автозака, случившийся прошлой весной. Государственное обвинение запрашивало для него 19,5 лет колонии. Об этом пишет Sota.

Первоначально фигуранта обвиняли в покушении на жизнь представителя власти. Впоследствии дело переквалифицировали: приговор вынесли по статье о нападении на представителя правоохранительных органов (ст. 318 УК).

В своем последнем слове Кольцов заявил, что никогда не считал себя политическим активистом. Метание бутылки с зажигательной смесью в сторону автозака он объяснил несогласием с регулярными задержаниями граждан на митингах. Адвокаты поэта добивались переквалификации статьи на "вандализм".