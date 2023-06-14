Градозащитники обсудили охранный статус Дачи Садалиса

Экспертный совет по сохранению исторического наследия 14 июня принял решение отложить рассмотрение вопроса о включении Дачи Садалиса, расположенной в поселке Песочный, в список объектов культурного наследия. Судьбу исторического здания обсудили на очном заседании расширенного совета.

Президент научного комитета ИКОМОС Алексей Ковалев предложил обратиться в КГИОП с рекомендацией не соглашаться с выводами экспертизы, согласно которой в даче нет мемориальной ценности, а само здание является рядовой постройкой. Всего существует три экспертизы, две из них содержат рекомендации включить Дачу Садалиса в список объектов культурного наследия. За несколько дней до этого рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города высказалась рекомендовала не присваивать этот статус.

Некоторые участники заседания предположили, что статус культурного объекта сможет помешать собственникам участка. Сейчас там проживают две семьи, которые могут столкнуться с ограничениями, если здание будет под охраной. Например, без согласования со Смольным в доме нельзя будет заменить розетку.

В начале мая зданием заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Градозащитники обратились к нему с просьбой помочь в присваивании зданию охранного статуса, чтобы защитить его от разрушения. Начальник СК требовал у подчиненных всесторонне изучить этот вопрос.

Константин Леньков