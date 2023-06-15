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Новости 11:16

Открывший уличную хулиганскую стрельбу петербуржец получил условный срок

фото ЗакС политика Открывший уличную хулиганскую стрельбу петербуржец получил условный срок

Невский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условного срока Никиту Муравьева, который в мае 2021 года произвел стрельбу из охолощенного пистолета-пулемета. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его судили по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Инцидент произошел на улице Дыбенко при скоплении людей. Суд установил, что фигурант взялся за оружие, используя малозначительный повод. Пистолет-пулемет РРS 43PL он направлял в сторону прохожих, из-за чего люди стали разбегаться. Было совершено не менее трех выстрелов.

Муравьев частично признал вину. Его испытательный срок составит два года.


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