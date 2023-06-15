Дело акциониста Крисевича отправили на дорасследование

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокурора и отправил на дорасследование дело акциониста Павла Крисевича, осужденного за перформанс на Красной площади на пять лет. Фигуранта в октябре прошлого года признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

По мнению государственного обвинителя, при рассмотрении дела нужно учесть "идеологический мотив", передает издание Sota. Сам Крисевич попросил отменить приговор, либо сократить срок наказания до уже отбытого. Он останется в СИЗО как минимум до 15 августа.

Акциониста задержали летом 2021 года сразу после того, как он выстрелил на главной площади столицы из охолощенного пистолета. Своей акцией он хотел привлечь внимание к проблеме политзаключенных.

фото: Ника Самусик