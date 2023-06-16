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Новости 16:05

Ленобласть планирует использовать искусственный интеллект для выявления стихийных свалок

фото ЗакС политика Ленобласть планирует использовать искусственный интеллект для выявления стихийных свалок

Власти Ленинградской области намерены использовать геоинформационную систему в качестве подспорья для изучения использования земельных участков, сообщил 16 июня первый зампред регионального правительства Роман Марков.

"Это поможет выявить новые или неучтенные объекты недвижимости; участки, заросшие борщевиком; стихийные свалки; незаконные вырубки, а также проконтролировать сохранность объектов культурного наследия и нецелевое использование сельскохозяйственных земель", — приводит "Интерфакс" слова Маркова, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме.

Чиновник отметил, что еще одной областью применения пространственных данных в регионе может стать развитие беспилотных транспортных коридоров. Он отметил, что сейчас экспериментальный правовой режим действует на трассе М-11 "Нева", а в дальнейшем его действие может распространиться на ряд иных автодорог.

Также на ПМЭФ в пятницу высказался губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который указал на нехватку 2,5 тысяч мест для комфортного размещения туристов в регионе.


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