Жительница Архангельска выиграла суд у МВД о незаконном преследовании из-за петиции против мобилизации

Суд в Архангельске взыскал с местного управления МВД в пользу Юлии Железняковой 22,7 тысячи рублей из-за её преследования из-за петиции против мобилизации, передаёт Telegram-канал Sota.

Поводом для преследования Железняковой стала публикация ссылки на петицию против мобилизации, размещенная на её странице во "ВКонтакте".

Согласно решению суда первой инстанции архангелогородку оштрафовали, однако областной суд отменил это постановление, так как защите удалось доказать, что протест против мобилизации не может "дискредитировать" армию, поскольку мобилизованные до зачисления в часть не являются военными.

После этого Железнякова обратилась в суд с иском против МВД, потребовав компенсации морального вреда, причинённого преследованием.