Telegram получил штраф за отказ удалить каналы с информацией о СВО

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщило 20 июня РИА "Новости". Речь идет о 32 каналах с информацией о СВО, противоречащей официальной позиции Министерства обороны.

"Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — говорится в решении судьи.

Согласно материалам дела, Telegram получил 32 уведомления от Роскомнадзора об удалении каналов с запрещенной информацией, однако не стал следовать предписаниям. Как уточняет РИА "Новости", среди прочего ведомство требовало убрать каналы телеканала "Дождь"*, а также "Медузы"**, "Радио Свобода"*** и других ресурсов.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента; Генпрокуратура признала ее нежелательной организацией на территории РФ

***Минюст внес "Радио Свобода" в единый реестр иноагентов

Фото: pixabay