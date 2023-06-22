Больной раком калининградский пенсионер получил семь лет колонии за "фейки" об армии

Суд в Калининграде приговорил местного 64-летнего активиста Игоря Барышникова к 7,5 годам колонии. Как сообщает издание Sota со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер, его преследуют по делу о "фейках" про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).

Барышников имеет серьезные проблемы со здоровьем и передвигается с трубкой в животе. На суде его лечащий врач подтвердил наличие онкологического заболевания. Барышников один заботится о 97-летней матери. Гособвинение запрашивало для него восемь лет заключения. Активист публично утверждал, что не выживет в условиях лишения свободы.

С 2022 года по статье 207.3 УК на него завели два дела, впоследствии объединенных. Оба они были возбуждены из-за постов в социальной сети о событиях в зоне спецоперации.

Пресс-служба суда заявила, что при вынесении приговора состояние здоровья фигуранта было учтено.

Фото: ЗАКС.Ру