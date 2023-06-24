Роскомнадзор допустил блокировку сайтов в регионах с режимом КТО

Ограничение доступа к некоторым страницам в интернете возможно в ближайшее время в регионах, где объявили режим контртеррористической операции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

В ведомстве также утверждают, что никаких дополнительных ограничений в отношении сервиса Telegram пока не установлено. Между тем, в субботу российские пользователи заметили замедление работы мессенджера.

Режим контртеррористической операции ввели 24 июня в Москве и Воронежской области. Этому предшествовало возбуждение дела о подготовке вооруженного мятежа против бизнесмена Евгения Пригожина. К сайтам его медиагруппы "Патриот" у россиян исчез доступ в субботу, после проведенных обысков.

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