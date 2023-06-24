Митрополит Варсонофий увидел в России "смуту"

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выпустил обращение к горожанам, посвященное попытке вооруженного мятежа, в которой обвиняют руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Происходящее религиозный деятель охарактеризовал как "военную смуту" и, как и многие публичные фигуры до него, призвал соотечественников сплотиться вокруг персоны президента.

Варсонофий также призвал россиян на время забыть о личных обидах и претензиях ради всенародного единства.

"Не тот патриот, кто громче всех заявляет об этом, но тот, кто живет по заповедям Божиим, любит свою страну и ближнего, и что бы ни произошло в решающие для нее моменты, не отступает, не поддается соблазнам века сего и тем более не вовлекает в гибельные авантюры других", - считает автор заявления.

Митрополит из-за обострившейся внутриполитической ситуации пообещал провести специальные молебны в честь Сергия Радонежского и Дмитрия Донского.

фото: gov.spb.ru