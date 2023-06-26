Комитет по промышленности потратил на билеты в "Ледовый дворец" 15 млн рублей

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле заключил контракт на покупку билетов у "Ледового дворца" за 15 млн рублей. Контракт опубликован на сайте государственных закупок.

Согласно договору, "Ледовый дворец" должен предоставить ведомству 9 439 билетов на концерт в честь Дня промышленности Петербурга. Он должен пройти 7 сентября в 19:00 часов, сказано в контракте. А билеты должны быть выданы комитету до 15 августе, уточняется в документе.

На момент публикации заметки на сайте "Ледового дворца" не было информации о концерте ко Дню промышленности и его предполагаемой программе.

Напомним, День промышленности Петербурга ежегодно отмечается 10 сентября. В 2022 году в честь праздника также прошел концерт в "Ледовом дворце". Тогда комитет купил 6 915 билетов за 10 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

София Саттарова / фото: pixabuy