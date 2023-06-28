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Новости 17:46

Арестованный православный блогер Курмояров пожаловался на условия содержания

фото ЗакС политика Арестованный православный блогер Курмояров пожаловался на условия содержания

Находящийся в петербургском следственном изоляторе православный блогер Иоанн Курмояров, преследуемый по делу о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), на судебном заседании 28 июня рассказал об унижениях в предварительном заключении.

Как передает SotaVision, свои условия содержания Курмояров считает угрожающими жизни. За год, проведенный под арестом, тюремные медики не отреагировали на 25 просьб о помощи.

По словам Курмоярова, сотрудники пенитенциарного учреждения систематически отказываются регистрировать его жалобы. Между тем уже более полумесяца ему не дают сходить в душ. Арестант также посетовал на хамство, с которым вынужден сталкиваться. Проявляется оно, в частности, в проведении полного обыска на глазах у остальных заключенных.

Напомним, что блогера арестовали в июне прошлого года из-за пацифистских роликов на YouTube. В ходе преследования в его деле сменился судья. Месяц назад он отказался от услуг адвоката. Курмоярову, включенному в реестр экстремистов и террористов, грозит до десяти лет колонии. 

Фото: ЗАКС.Ру


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