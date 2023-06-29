Суд в Москве приговорил автора Telegram-канала "Настоящее преступление" к восьми годам колонии

Восемь лет колонии получил автор Telegram-канала "Настоящее преступление" Руслан Ушаков по совокупности вменяемых статей, сообщила 29 июня SOTA. Соответствующий приговор вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве.

В отношении Ушакова были выдвинуты обвинения по статьям о распространении фейков об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Причиной преследования россиянина стали сообщения в чате администрируемого им Telegram-канала, посвященные спецоперации на Украине и президенту Владимиру Путину.

Прокурор просил назначить Ушакову девять лет лишения свободы. Суд назначил ему срок по совокупности вменяемых преступлений. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Также в четверг суд в Кирове повторно приговорил дирижера Прохора Протасова к пяти годам лишения свободы заочно. Сам музыкант находится за границей.

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