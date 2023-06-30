По делу о "фейках" петербургскому документалисту Королеву продлили арест до октября

Выборгский районный суд Петербурга продлил до 2 октября время пребывания под стражей режиссеру-документалисту Всеволоду Королеву, которого обвиняют в распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает издание SotaVision.

Защита добивалась вызова в суд силовиков, ведущих дело петербуржца. Частично это требование удовлетворили. По словам адвоката Марии Зыряновой, дело расследовалось с систематическими нарушениями.

"В обвинительном заключении присутствует только список вещей и размещенных постов, но не то, что они доказывают, и каким образом", - рассказала юрист.

Фигурант отрицает мотив ненависти, который служит отягчающим фактором в его преследовании. За публикации "ВКонтакте" ему грозит до десяти лет колонии. Подробнее о деле документалиста Всеволода Королева читайте на ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру