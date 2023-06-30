Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук до 10 сентября, о чем сообщает издание Sota. Их преследуют по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за спектакля "Финист Ясный сокол".

На заседании по продлении меры пресечения сторона защиты предъявила официальный ответ от Минюста. Ведомство заявило, что "деструктологическая экспертиза", на основании которой завели дело, не может считаться экспертизой вовсе. Свою позицию министерство объяснило тем, что "деструктологии" не существует как науки.

"Продление содержания под стражей несправедливо и неправильно. В этом спектакле ясна и понятна мысль, что существует чудовищное и опасно зло — терроризм", - произнесла Беркович на заседании.

Напомним, в спектакле "Финист Ясный сокол", удостоившегося "Золотой маски", рассказывается о судьбе женщин, связавших жизнь с радикальными сторонниками ислама. Беркович и Петрийчук, арестованным в начале мая, грозит до семи лет лишения свободы.