Борис Гребенщиков* признан иноагентом

Министерство юстиции признало иностранным агентом лидера рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова*, следует из опубликованной ведомством информации. Всего же в реестр иноагентов вечером 30 июня были включены шесть человек и три организации, среди которых оказались издания "Бумага"** и Sota.vision***.

Помимо указанных выше, список иноагентов пополнили телеведущий Андрей Караулов****, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов*****, зампред московского отделения "Яблока" Андрей Морев******, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт******* и журналист Алексей Горпинченко********.

Также в реестр попала автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы"*********.

Гребенщикова* Минюст обвинил в проведении концертов за рубежом в пользу Украины и в выступлениях против СВО, "Бумагу"** — в распространении материалов иноагентов и недостоверной информации о политике российских властей, а Sota.vision*** — в распространении фейков о российской политике и материалов иноагентов, а вместе с тем в выступлениях против СВО.

Караулова**** ведомство обвинило в создании информации иноагента и распространении недостоверных сведений о российской политике, равно как в получении поддержки из-за рубежа. Тимонова***** и Морева****** обвинили в распространении информации иноагентов и фейков о решениях российских властей.

В вину Гольдшмидту******* Минюст поставил выступления против СВО и распространение фейков о политике российских властей. Горпинченко******** был обвинен в том же, а заодно в распространении фейков о российской армии и в работе в иностранном СМИ.

Наконец, "Англо-американская школа Москвы"********* вызвала неудовольствие министерства тем, что якобы пропагандировала ЛГБТ-отношения, а учредителем ее выступило иностранное юрлицо, при этом "постоянно действующий коллегиальный орган организации сформирован из иностранных граждан".

*Минюст внес Бориса Гребенщикова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Sota.vision в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Андрея Караулова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Михаила Тимонова в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Андрея Морева в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Филиппа Гольдшмидта в единый реестр иноагентов

********Минюст внес Алексея Горпинченко в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес автономную некоммерческую общеобразовательную организацию "Англо-американская школа Москвы" в единый реестр иноагентов

Фото: Борис Гребенщиков / YouTube (скриншот)