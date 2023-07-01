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Новости 11:14

"Яблочного" депутата Мосгордумы Круглова задерживали на четыре часа

фото ЗакС политика "Яблочного" депутата Мосгордумы Круглова задерживали на четыре часа

Столичные правоохранители минувшей ночью задержали депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова, заподозрив его в нетрезвом вождении автомобиля. 

Политик рассказал в своем Telegram-канале, что потерял на разбирательства с силовиками более часа, после чего его увезли на наркологическое освидетельствование. Наличие алкоголя и наркотических веществ в крови не подтвердилось.

"Что это было – я не знаю", - написал Круглов спустя четыре часа, когда его отпустили.

Изданию Sota депутат сообщил, что полицейские призывали его поменять взгляды и начать поддерживать военную спецоперацию.

Фото: ЗАКС.Ру


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