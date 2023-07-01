"Яблочного" депутата Мосгордумы Круглова задерживали на четыре часа

Столичные правоохранители минувшей ночью задержали депутата Мосгордумы от "Яблока" Максима Круглова, заподозрив его в нетрезвом вождении автомобиля.

Политик рассказал в своем Telegram-канале, что потерял на разбирательства с силовиками более часа, после чего его увезли на наркологическое освидетельствование. Наличие алкоголя и наркотических веществ в крови не подтвердилось.

"Что это было – я не знаю", - написал Круглов спустя четыре часа, когда его отпустили.

Изданию Sota депутат сообщил, что полицейские призывали его поменять взгляды и начать поддерживать военную спецоперацию.

Фото: ЗАКС.Ру