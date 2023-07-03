Алексею Москалеву ужесточили приговор, в последнем слове он попросил о расстреле

Житель Тульской области Алексей Москалев, осужденный за дискредитацию армии (ст. 280.3 УК), на рассмотрении апелляции получил ужесточение приговора. Об этом сообщает издание Sota*.

К наказанию добавили факт совершения преступления в период вооруженного конфликта. За это фигуранту нельзя будет два года администрировать интернет-ресурсы.

В своем последнем слове Москалев попросил приговорить его к расстрелу, поскольку он не в силах больше терпеть разлуку с родной дочерью.

Дело Алексея Москалева получило федеральную известность из-за пацифистского рисунка его дочери Маши, сделанного на уроке ИЗО. В школу вызвали полицию, и с тех пор Москалева стали привлекать к ответственности за посты в соцсетях. В конечном счете это привело к уголовному делу. С дочерью его принудительно разлучили. В ночь перед вынесением приговора (два года колонии) Москалев сбежал из-под домашнего ареста и был задержан в Белоруссии.

*Минюст признал Sota иноагентом

Фото: ЗАКС.Ру