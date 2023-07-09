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Новости 10:57

На заводе "Лада — Санкт-Петербург" могут начать собирать автомобили Chery

фото ЗакС политика На заводе "Лада — Санкт-Петербург" могут начать собирать автомобили Chery

С конвейера бывшего завода Nissan, который стал "Ладой — Санкт-Петербург", могут начать выпускать автомобили под китайским брендом Chery, передаёт "Деловой Петербург".

Предполагается, что на мощностях предприятия будут выпускать как автомобили "Лада", так и FAW.

На данный момент окончательной договорённости между сторонами нет, однако руководство российского завода "уже работает над решением этой задачи".

Напомним, что о намерении переименовать завод стало известно в середине марта. Первый автомобиль, сошедший с конвейера после перезапуска предприятия, был подарен лидером ЛДПР Леонидом Слуцким петербургскому отделению партии.

Фото: pixabay


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