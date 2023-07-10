Уволенный из МГУ политик Михаил Лобанов* уехал из России

Математик и политический деятель Михаил Лобанов*, опубликовавший утром 10 июля копию приказа о своем увольнении из МГУ, сообщил, что покинул Россию.
Свой отъезд он предлагает расценивать как "длительную политическую командировку". Об этом Лобанов* заявил в интервью "Дождю"**.
Увольнение ученого из вуза было продиктовано законодательным запретом на преподавание для лиц, признанных иностранными агентами. Этот статус появился у Лобанова* в конце июня.
В конце прошлого года у математика дома прошел обыск в рамках дела о фейках про армию, по которому он проходил свидетелем.
*Минюст внес Михаила Лобанова в единый реестр иноагентов
**Минюст внес канал "Дождь" в единый реестр иноагентов