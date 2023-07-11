Савва Федосеев пытался судиться с Sota.vision* из-за публикации SOTA

Член петербургской ячейки "Общество.Будущее" Савва Федосеев пытался подать в суд иск о защите чести и достоинства к изданию Sota.vision*. Он хотел добиться от журналистов компенсации из-за поста в Telegram-канале SOTA, который не имеет отношения к Sota.vision*. Районный суд в середине мая решил не рассматривать заявление, но Федосеев в конце июня подал апелляцию в Городской суд.

Публикация в Telegram-канале SOTA, которая стала поводом для иска, была размещена вечером 2 апреля, в день теракта на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). На коротком видео корреспондент берет комментарий у Федосеева в связи с произошедшим. В описании ролика спикера представили формулировкой, которую истец считает недопустимой. Кроме того, журналист якобы представился как сотрудник другого издания, добавил Федосеев в разговоре с ЗАКС.Ру.

Федосеев обращался к редакции SOTA с замечанием о недопустимости подобного титра, однако журналисты, по словам Федосеева, не приняли его слова во внимание.

- Мы могли бы отнестись к такому снисходительно, если бы речь шла о чьём-то частном мнении, но не когда это позиция СМИ со стотысячной аудиторией. Движение всецело поддерживает мою инициативу и нашего адвоката в иске к СотаПроджект [наименование SOTA, а не Sota.vision* - прим. ЗАКС.Ру] о защите чести, достоинства и деловой репутации. Я и движение никогда не поддержим уголовное преследование журналистов, однако считаем гражданский иск и штраф справедливым наказанием за непрофессионализм. В случае положительного исхода, штраф будет направлен на гуманитарные цели, - рассказал ЗАКС.Ру Федосеев.

Ответчиком по иску указано сетевое издание SOTA.VISION*, при этом канал SOTA, в котором размещен ролик, к нему не относится. Федосеев не стал рассказывать ЗАКС.Ру, какой размер компенсации указал в иске. 10 июля Городской суд назначил дату рассмотрения апелляции на конец августа.

Упомянутые издания возникли весной 2022 года в результате "раскола" SOTA. Глава Sota.vision* и основательница SOTA Александра Агеева** упрекала коллег в захвате ресурса, а Sotaproject, за которой остался Telegram-канал SOTA, указывала на недостатки менеджмента прежней редакции.

В последние дни Федосеев упоминался в контексте других историй. В субботу силовики нагрянули с предостережением в книжную лавку "Листва", где Федосеев работает, из-за запланированной встречи с экс-главой минобороны ДНР Игорем Стрелковым. В воскресенье полиция оцепила магазин из-за сообщения о минировании.

*Минюст внес Sota.vision в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Александру Айнбиндер (Агееву) в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру