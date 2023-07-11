В Петербурге суд повторно зарегистрировал дела в отношении журналистов Кагермазова и Нечая

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал административные дела в отношении журналиста Сергея Кагермазова и бывшего главреда "Эха Петербурга" Валерия Нечая, обратила 11 июля внимание "Медиазона"*. В отношении обоих были составлены протоколы об участии в деятельности нежелательной в России иностранной или международной неправительственной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

Согласно картотеке на сайте суда, передача обоих дел судье состоялась 7 июля.

Протоколы по статье 20.33 КоАП в отношении обоих журналистов уже поступали на рассмотрение суда. В конце мая стало известно о вызове в прокуратуру Нечая с целью вручения копии протокола. В июне появилась информация о попытке привлечь к ответственности и Кагермазова. Журналистам вменялось размещение репостов латвийского издания "Медуза"** в социальных сетях.

В тот раз суд вернул материалы в прокуратуру, уточнила "Медиазона"*. Теперь же они заново поступили на рассмотрение суда.

Наказание по вменяемой Нечаю и Кагермазову статье предполагает наложение штрафа в размере до 15 тысяч рублей.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

*Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента; Генпрокуратура признала ее нежелательной организацией на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру