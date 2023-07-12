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Новости 18:54

Дрозденко отменил запрет на посещение лесов в Ленобласти

фото ЗакС политика Дрозденко отменил запрет на посещение лесов в Ленобласти

Действие запрета на посещение лесов на территории Ленинградской области прекращено. Постановление об этом подписал 12 июля губернатор региона Александр Дрозденко.

Опубликованный правительством Ленобласти документ содержит требование "признать утратившим силу" пункт 2.1 постановления № 400 от 20 июня. В соответствии с этим документом в области устанавливался особый противопожарный режим, а пункт 2.1 вводил запрет непосредственно на посещение лесов и въезд на их территорию на транспортных средствах.

Теперь введенные прежде ограничения сняты, но не до конца. "Дождливая погода снизила "градус" пожароопасности, но разжигать костры в лесу по-прежнему запрещено", — уточнил Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Введенный в конце второй декады июня запрет на посещение лесов продержался в регионе три недели.

Фото: unsplash


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