Фигурант дела "Нового величия"* Костыленков вышел из колонии на свободу

Фигурант дела "Нового величия"* Руслан Костыленков вышел из колонии на свободу: ранее его приговорили к 6 годам и 9 месяцам общего режима по делу об организации экстремистского сообщества, передаёт SOTA.

Согласно решению суда, Костыленков ограничен в возможности общаться с прессой, однако через своего адвоката он передал СМИ, что чувствует себя хорошо и с каждой минутой ещё лучше. Первым делом после освобождения молодой человек съел мороженое.

Ранее Костыленков жаловался на пытки, якобы применённые к нему во время задержания. Он подавал жалобу в ЕСПЧ.

Напомним, по делу о создании сообщества, якобы планировавшего свержение действующего политического строя, проходят семеро человек. Из них трое получили реальные сроки (от шести до семи лет колонии), а четверо — условные (от 4,5 до 6,5 года). Никто из осужденных не признал вины.

*"Новое величие" признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: SOTA