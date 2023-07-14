Главреда "Дождя"* оштрафовали на 35 тысяч рублей по иноагентской статье

Головинский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей главного редактора телеканала "Дождь"* Тихона Дзядко** из-за отсутствия плашки иностранного агента в публикуемых в соцсетях постах. Информация доступна на сайте суда.

Дзядко** получил штраф по административному делу о распространении материалов без уточнения об имеющемся статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Главред "Дождя"* попал в "чёрный список" Министерства юстиции РФ в середине октября 2022 года. Сам телеканал после начала военной спецоперации перевёз редакцию за рубеж.

*Минюст внёс "Дождь" в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс Тихона Дзядко в единый реестр иноагентов

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