Суд отклонил апелляцию на арест петербургского документалиста Королева

Горсуд Петербурга признал законным содержание под стражей режиссера-документалиста Всеволода Королева, которого уже год держат в СИЗО по обвинению в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Судебное заседание по апелляционной жалобе осветил медиапроект Sota.Vision*.

По мнению прокуратуры, смягчить меру пресечения не представляется возможным, поскольку 36-летний фигурант якобы способен влиять на ход следствия. Между тем, сторона защиты отмечает, что силовики уже закончили опрос свидетелей и процесс предоставления доказательств.

"Мой подзащитный уже провел в СИЗО время, которое будет засчитано, как полтора года колонии — при том, что его вина не доказана", - с таким доводом выступила адвокат Мария Зырянова.

Всеволода Королева преследуют за публикации весны прошлого года, совершенные в социальной сети "ВКонтакте" и касающиеся новейшей российской внешней политики. Подробнее о деле документалиста читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру