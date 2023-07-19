Калининградец получил штраф из-за оскорблений Путина в интернете

В Калининграде суд признал местного жителя Олега Холоденко виновным в оскорблении президента Владимира Путина в социальных сетях, сообщил медиапроект Sota.Vision*. Административное дело было заведено по статье о распространении информации в неприличной форме, оскорбляющей органы государственной власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Холоденко ходатайствовал о переносе заседания в связи с отсутствием его адвоката на территории региона, однако получил отказ. Заявленный им отвод судье также был отклонен.

Как заявил активист изданию, на руках у него имелись результаты двух экспертиз, указывающих на отсутствие факта административного нарушения. Также он заявил, что у суде нет "никаких доказательств" его причастности к размещению публикаций.

Суд с доводами Холоденко не согласился. Активисту назначили 35 тысяч рублей штрафа.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру