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Новости 15:54

В Москве проходит митинг мусульман против исламофобии и полицейских облав

фото ЗакС политика В Москве проходит митинг мусульман против исламофобии и полицейских облав

В российской столице, возле станции метро "Третьяковская" на протестную акцию собрались представители мусульманского сообщества. Акцию, посвященную притеснениям приверженцев ислама, освещает издание Sota*.

Собравшиеся, в частности, недовольны пристальным интересом российских силовиков к себе. Отдельно их возмущают рейды по мечетям, участившиеся в последнее время. Демонстранты скандируют "Аллах акбар" и обещают выпустить некое экстренное видеообращение.

Акция не была согласована с московской мэрией.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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