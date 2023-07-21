В Москве проходит митинг мусульман против исламофобии и полицейских облав

В российской столице, возле станции метро "Третьяковская" на протестную акцию собрались представители мусульманского сообщества. Акцию, посвященную притеснениям приверженцев ислама, освещает издание Sota*.

Собравшиеся, в частности, недовольны пристальным интересом российских силовиков к себе. Отдельно их возмущают рейды по мечетям, участившиеся в последнее время. Демонстранты скандируют "Аллах акбар" и обещают выпустить некое экстренное видеообращение.

Акция не была согласована с московской мэрией.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру