Зарубежные филиалы "Дождя"* признали нежелательными в РФ организациями

Генпрокуратура объявила нежелательными организациями в РФ латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь"*, о чем сообщает сайт ведомства.

Российские силовики мотивировали свое решение тем, что контент канала создают журналисты, признанные Минюстом иноагентами. Кроме того, в эфир регулярно попадают материалы, созданные организациями, которые признаны в РФ экстремистскими и нежелательными.

Прокуратура считает, что "Дождь"* дискредитирует российскую власть, включая правоохранителей, а также выпускает в свет фейки о боевых действиях в зоне спецоперации.

Напомним, вещание "Дождя"* в РФ было прекращено в начале марта прошлого года из-за характера освещения каналом военной спецоперации.

*Минюст внес "Дождь" в единый реестр иноагентов; Генпрокуратура объявила латвийский и нидерландский филиалы "Дождя" нежелательными организациями в РФ

Фото: ЗАКС.Ру