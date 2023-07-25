Криминалист МВД получил принудительные работы за высказывания о российских военных

Суд в Москве приговорил к трем годам принудительных работ эксперта криминалистического центра МВД Сергея Гусева. Его признали виновным в возбуждении вражды или ненависти (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК) из-за сообщения в чате Viber, оставленного в день начала военной спецоперации 24 февраля прошлого года и посвященного российским военнослужащим. Об этом сообщает издание Sota.Vision*.

В переписке Гусева с другими взрывотехниками следствие и суд усмотрели призывы к насилию.

Гособвинение запрашивало для фигуранта пять лет лишения свободы.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру