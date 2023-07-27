Правительство Петербурга может получить право стимулировать технопарки в сфере высоких технологий

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили законопроект о расширении полномочий правительства города в сфере технопарков высоких технологий. Документ опубликован в базе проектов законов парламента.

Авторы бумаги - депутаты Ирина Иванова (КПРФ), Всеволод Беликов и Денис Четырбок ("Единая Россия"). Они предложили дать правительству Петербурга право устанавливать дополнительные требования к технопаркам в сфере высоких технологий и их управляющим компаниям. Также исполнительная власть должна получить возможность стимулировать эти организации и компании, которые располагаются в таких технопарках.

В материалах к законопроекту депутаты пояснили, что подготовили его для приведения в соответствие с общероссийскими нормами. Ранее в федеральное законодательство вписали правовой статус технопарков в сфере высоких технологий и прописали полномочия исполнительной власти в отношении них, уточнили парламентарии.

Аналогичные определения депутаты решили прописать и в городском законе. В документе указано, что технопарк в сфере высоких технологий - это совокупность технологической, транспортной и коммунальной инфраструктуры вместе с различными строениями, которые предназначены для работы компаний в области научно-технической, инновационной деятельности и деятельности в сфере информационных технологий. Это должно происходить для обеспечения производства промышленной продукции и выведения на рынок новых продуктов, технологий и услуг, уточняется в документе.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру