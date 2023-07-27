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Новости 15:59

Бизнесмену Скурихину из Ленобласти запросили реальный срок по делу о дискредитациии армии

фото ЗакС политика Бизнесмену Скурихину из Ленобласти запросили реальный срок по делу о дискредитациии армии

Государственное обвинение запросило для предпринимателя Дмитрия Скурихина два с половиной года колонии, о чем сообщает издание Sota*. Он проходит обвиняемым по делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК).

Уголовному делу предшествовали административные, которые заводили из-за различных перфомансов в поддержку Украины. Скурихину инкриминируют пацифистские высказывания, которыми он исписал свой магазин в селе Русско-Высоцкое минувшей осенью. 

В феврале против фигуранта возбудили второе уголовное дело по той же статье. Это случилось после его пикета на первую годовщину со дня начала военной спецоперации. В итоге два дела по статье 280.3 УК объединили в одно.

Своей вины находящийся под домашним арестом бизнесмен не признает.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: соцсети Дмитрия Скурихина


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