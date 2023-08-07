В Петербурге продлили арест медбрату, обвиняемому в попытке поджечь военкомат

Дзержинский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей Максиму Асрияну, которого обвиняют в попытке поджечь здание военкомата прошлой осенью. Об этом сообщает Sota*. Мужчину, ранее работавшего медбратом, преследуют по ч. 1 ст. 205 УК: его действия расценивают как подготовку теракта.

Как и предыдущие заседания по делу, последнее слушание прошло в закрытом режиме. Под арестом фигурант пробудет как минимумм до 8 октября. Ему грозит до пятнадцати лет колонии.

По версии следствия, в октябре Асриян отправился к военкомату на Южном шоссе, захватив с собой емкость с зажигательной смесью. Уже на месте он передумал совершать поджог, испугавшись росгвардейцев. Его задержали в аэропорту Пулково при попытке улететь на юг страны.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга