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Новости 18:20

МИА "Россия сегодня" хочет получить бренд и логотип "Эха Москвы"

фото ЗакС политика МИА "Россия сегодня" хочет получить бренд и логотип "Эха Москвы"

Государственная медиагруппа "Россия сегодня" подала заявки на регистрацию бренда бывшей радиостанции "Эхо Москвы" и ее логотипа. На данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности обратило внимание издание Sota*. Решить судьбу заявок предстоит Роспатенту.

Срок действия прав на название и логотип "Эха" истек в середине июля.

Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" пока не раскрывает будущих вариантов использования бренда. После блокировки радиостанции в марте прошлого года частота "Эха" (91,5 FM) досталась входящей в медиагруппу радиостанции Sputnik под руководством Маргариты Симоньян.

"Эхо Москвы" было закрыто по требованию Генпрокуратуры из-за характера освещения журналистами военной спецоперации.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: Подкасты радио Эхо Москвы / Telegram


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