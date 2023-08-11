Подмосковный экоактивист получил шесть лет за посты "ВКонтакте"

Суд в подмосковных Мытищах приговорил к шести годам колонии общего режима экоактивиста Александра Бахтина, которого признали виновным в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК). Как сообщает Sota*, частью приговора также стала обязанность в период отбытия наказания регулярно наблюдаться у психиатра.

Бахтина осудили за три эмоциональных поста в социальной сети "ВКонтакте", посвященных военной спецоперации и российскому политическому руководству. Своей вины он не признал. Мужчина страдает от хронического бронхита.

Во время следствия медицинские эксперты пришли к выводу, что фигурант "не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний и руководить ими".

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру