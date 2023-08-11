Акционисту Крисевичу продлили арест до февраля

Суд в Москве продлил срок содержания в СИЗО для петербургского акциониста Павла Крисевича до 31 января следующего года. Об этом сообщает Sota*. 23-летнего активиста обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), каковым была сочтена акция двухлетней давности на Красной площади.

Адвокат фигуранта настаивал на более мягкой мере пресечения, указывая на длительность пребывания подзащитного под стражей. Он также напомнил, что Крисевич выплатил компенсации всем потерпевшим по делу и дал показания.

"За время ареста я не допускал нарушений. У меня не было попыток избежать наказания", - произнес на заседании сам подследственный.

В середине июня дело Крисевича вернули на доследование. Теперь силовики считают, что преступление не совершалось организованной группой лиц. При этом к обвинению добавили политический и идеологический мотив.

Крисевича преследуют за холостой выстрел в центре столицы, который он совершил в июне 2021 года в знак протеста против политических репрессий.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: Ника Самусик