Прокуратура изучает инцидент с нападением енота на маленькую петербурженку

В Петербурге началась прокурорская проверка эпизода с нападением животного на ребенка в контактном зоопарке.

Как сообщает ведомство, накануне в одном из таких учреждений, расположенном в Спасском переулке, семилетнюю девочку укусил енот. Прокуратура проверяет соблюдение сотрудниками зоопарка требований безопасности и законодательства об ответственном обращении с животными.

"Фонтанка" уточняет, что енот насквозь прокусил ребенку ухо. Девочке потребовалась госпитализация. Ей назначили укол от бешенства и прописали курс антибиотиков.

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