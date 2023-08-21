Мосгорсуд утвердил приговор экс-полицейскому по делу о фейках про армию

Московский городской суд признал законным 21 августа приговор бывшему технику МВД Самиэлю Веделю (Сергею Клокову), сообщило издание Sota.Vision*. В апреле Перовский суд столицы признал экс-полицейского виновным в распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК) и приговорил к семи годам заключения.

Адвокат Веделя настаивал на оправдании подзащитного. Он признал, что следствие доказало три телефонных разговора на тему спецоперации, которые вел бывший полицейский. Однако же, по его словам, оно не смогло доказать факт публичности распространения подобной информации.

Суд доводам защитника не внял и оставил приговор без изменений. Адвокат уже заявил о намерении обжаловать решение в кассационном порядке.

В вину Веделю ставили телефонные разговоры с критикой спецоперации. Помимо лишения свободы, Перовский суд лишил его звания капитана внутренней службы и на четыре года запретил занимать должности в органах.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру