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Новости 20:55

Бывшего главу архангельского отделения ПАРНАСа объявили в розыск

фото ЗакС политика Бывшего главу архангельского отделения ПАРНАСа объявили в розыск

МВД объявило в федеральный розыск 71-летнего политического активиста Юрия Щербачева, на что обратило внимание издание Sota*. В каком именно уголовном деле он фигурирует, пока неизвестно.

Ранее активист возглавлял реготделение партии ПАРНАС в Архангельской области. Минувшей осенью он уехал из России, получив политическое убежище в Норвегии.

В прошлом году Щербачева привлекали к административной ответственности за "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП).

Напомним, что в мае Верховный суд по иску Минюста ликвидировал ПАРНАС. Формальной причиной решения стало малое число партийных отделений в регионах.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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