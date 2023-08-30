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Новости 15:14

Православному блогеру Курмоярову запросили семь лет по делу о "фейках"

фото ЗакС политика Православному блогеру Курмоярову запросили семь лет по делу о "фейках"

Государственное обвинение в Петербурге запросило семь лет колонии для бывшего священника, православного блогера Иоанна Курмоярова, которого обвиняют в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает издание Sota*.

Прокурор также добивается двухлетнего запрета для фигуранта на администрирование страниц в интернете.

На прошлой неделе Курмоярову продлили арест до конца ноября. Петербуржца преследуют за пацифистские видеоролики. Нынешним летом он рассказал о грубом обращении с собой в следственном изоляторе. Под арестом его держат с июля прошлого года. Подробнее о деле Курмоярова читайте в материале ЗАКС.Ру

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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