Кравцов заявил о невозможности полного перехода на дистанционное обучение в России

Полный переход на дистанционное обучение в России невозможен, заявил 31 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, подобного формата "и быть не может, и не будет никогда", поскольку в этом случае ученик будет лишен общения со сверстниками и учителями, а в самом обучении будет отсутствовать элемент воспитания.

"Не может дистанционно обучаться школьник, потому что [в подобном случае] нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении", — приводит слова Кравцова ТАСС.

Министр отдельно заявил, что многие родители, дети которых находились на семейном или дистанционном обучении, возвращают их обратно в школы. Сам формат удаленного обучения был вызван пандемией коронавируса, отметил он.

В четверг стало известно об обращении в Генпрокуратуру думской комиссии по расследованию вмешательства извне в связи с якобы обнаруженными попытками иностранных агентов дискредитировать "Разговоры о важном" и новые учебники истории.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ