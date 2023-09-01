Координатор "Голоса"* Егоров вышел из спецприемника в Москве

Координатор движения "Голос"* Владимир Егоров вышел 1 сентября из спецприемника в Москве, рассказал проект SOTA.vision**. Активист отбывал 15 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Решение об аресте вынес 17 августа Дорогомиловский суд Москвы. Егорова обвинили в неповиновении силовику во время обыска в его квартире, который состоялся утром того же дня. Согласно составленному протоколу, Егоров будто бы не подчинялся требованиям полицейского и даже "физически противодействовал" и отталкивал сотрудников, уточнила "Медиазона"***.

Утром 17 августа силовики нагрянули с обысками к активистам "Голоса" сразу в нескольких российских городах, включая Москву и Петербург. Следственные действия были связаны с уголовным делом об организации деятельности нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), возбужденным в отношении сопредседателя "Голоса"* Григория Мельконьянца. На следующий день суд арестовал Мельконьянца на два месяца.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес SOTA.vision в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: pixabay