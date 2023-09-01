С петербургского дома исчезли сразу три десятка табличек "Последнего адреса"

В Петербурге с дома №61к1 по Лесному проспекту исчезли сразу 34 памятных таблички "Последнего адреса", сообщает издание Sota*. Жилое здание, известное как Дом специалистов, расположено на углу Лесного проспекта и Кантемировской улицы.

В последние месяцы таблички мемориального проекта пропадают с домов в разных городах регулярно. Однако столь массового разового демонтажа проект, посвященный репрессированным в сталинские годы, пока не знал.

Отметим, что на том же доме остается оригинальная надпись времен блокады: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна".

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: Nipnip, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru