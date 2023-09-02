Минобороны доложило о предотвращении трех новых атак на Крымский мост

Минувшей ночью по меньшей мере три беспилотных полупогружных катера пытались атаковать Крымский мост. Об этом официально сообщило Министерство обороны.

Все три плавсредства удалось нейтрализовать. Временная разница между попытками нападения составила три часа.

Отметим, что наиболее резонансной и тяжелой по последствиям атакой на Крымский мост стал инцидент в октябре прошлого года. Теракт привел к человеческим жертвам и нарушил движение по переправе, которое в полном объеме не восстановили до сих пор. Атаковали мост, связывающий Крым и Краснодарский край, также нынешним летом. Без жертв тоже не обошлось.

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