Математик Мифтахов задержан на выходе из колонии

Математик Азат Мифтахов был задержан 4 сентября на выходе из исправительной колонии № 17 в Омутнинске, сообщила DOXA. Там он отбывал наказание по делу о разбитом окне в московском офисе "Единой России".

По информации издания, Мифтахова везут в Киров, где должно состояться заседание суда по избранию меры пресечения по новому уголовному делу, возбужденному против него. О новом разбирательстве в отношении математика стало известно в конце августа. Расследованием дела занимается ФСБ, оно заведено по статье о публичных призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ).

В середине августа Росфинмониторинг внес Мифтахова в список экстремистов и террористов.

Первое дело против Мифтахова возбудили из-за нападения на офис "Единой России" в 2018 году, сам он участие в этом отрицал. Тем не менее в 2021 году Головинский суд Москвы признал его виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорил к шести годам заключения. Позже срок наказания уменьшили на три месяца.

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