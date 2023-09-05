В Смольном обеспокоены слухами о сборе биометрических данных

"Цифровой" вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин призвал горожан игнорировать слухи, связанные со сбором биометрических данных. Речь идет о распространившихся рекомендациях как можно скорее зафиксировать свой письменный отказ от биометрии.

На сайте Смольного отмечается, что из-за подобных фейков многофункциональные центры летом столкнулись с повышенной нагрузкой без реальных для нее оснований. Вместе с тем, в городском правительстве не отрицают, что до конца года все операции с такого рода персональными данными будут проводиться только на основе Единой биометрической системы (ЕБС).

"Если вы официально не сдавали биометрические данные в какую-либо организацию, подписав письменное согласие, то вам и не нужно отказываться от их сбора и использования. Вашей биометрии в государственной системе попросту нет", - попытался успокоить горожан Казарин через свою пресс-службу.

Вице-губернатор добавил, что и наоборот, при желании гражданин сможет в любой момент отозвать свое согласие на использование своих данных в ЕБС.

Фото: ЗАКС.Ру