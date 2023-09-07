Против блогера-пацифиста в Коми завели дело об оправдании терроризма

Правоохранители в республике Коми возбудили уголовное дело в отношении Николая Фарафонова, который ведет пацифистский Telegram-канал. Об этом сообщает Sota*. Ему вменяют оправдание терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Утром 7 сентября силовики явились к нему домой и стали, с его слов, угрожать уголовным делом. Проведя обыск, сотрудники правопорядка увезли блогера на допрос. Их визиту предшествовало телефонное приглашение в отдел полиции, которое Фарафонов не принял.

Прошлой осенью фигуранта оштрафовали на 30 тысяч рублей по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за поста в соцсетях, после чего он регулярно сталкивался с виртуальными угрозами от незнакомцев. Теперь блогеру грозит до семи лет колонии.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру