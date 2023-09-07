Из-за смертельной аварии на "Скандинавии" возбудили еще одно дело

Дорожно-транспортное происшествие на скоростной трассе "Скандинавия" под Петербургом, унесшее жизни двоих юных велосипедисток, привело к возбуждению второго по счету уголовного дела. Помимо дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей (ст. 264 УК), силовики начали производство по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Первое дело ведет полиция, второе - Следственный комитет. Водитель большегруза, действия которого силовики считают причиной трагедии, задержан. СК полагает, что компания-работодатель задержанного оказывала небезопасные услуги по грузоперевозкам.

Помимо двух упомянутых летальных случаев, в аварии пострадали девять несовершеннолетних спортсменок. Двоих из них 7 сентября посетил в центре имени Раухфуса губернатор Александр Беглов, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Обе девочки находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Ранее глава городского комитета по спорту Антон Шантырь напомнил о технике безопасности, которой в подобных поездках, по его мнению, должен руководствоваться любой тренер.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)