Забота о судьях и муниципальная "трехлетка": С чего начался парламентский год в ЗакСе

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 13 сентября провели свое первое заседание в новом парламентском сезоне. Они обсудили проблемы платных парковок и перевод муниципалов на трехлетний бюджет. Еще депутаты понажимали новые кнопки - их рабочие места оснастили новым оборудованием. Подробнее о том, как прошло заседание - в материале ЗАКС.Ру.

Первое заседание парламентского сезона прошло под руководством вице-спикера Николая Бондаренко. Председатель ЗакСа Александр Бельский не успел вернуться из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме. С Бельским туда отправились его супруга, депутаты-единороссы Валерий Гарнец и Константин Чебыкин, а также лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

Остальные депутаты, которых не позвали во Владивосток, перед началом заседания с интересом разглядывали свои рабочие места. Теперь на них красуются большие мониторы, на которых дублируется информация о ходе заседания: имена выступающих и результаты голосований. Еще у каждого депутата появилась станция для беспроводной зарядки телефона. В остальном рабочее место осталось прежним: кнопки "за", "против" и "воздержался" лишь немного видоизменились. Также депутаты отмечали изменения и в звуковом оформлении.

- Рабочее место прекрасное. Слышно теперь, самое главное. У меня есть заболевание, неразборчивость речи. Либо я должен носить такой аппарат слуховой, чтобы все слышать, либо все время [Наталию] Астахову толкать: "Что сказали? Что сказали?". Сегодня сидел, как заново родился. Все слышу, все вижу. Теперь работа гораздо более эффективная, - поделился лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник.

Нововведения устроили не всех. Коммунистам с трудом удавалось расслышать слова коллег, а в некоторых случаях приходилось делиться друг с другом микрофоном.

- Нам хуже стало слышно. Мы в нашей фракции переглядывались и приходилось напрягать слух, чтобы разобрать, что говорят с трибуны, что говорят депутаты с места. Более того, мы понимаем, что система проходит отладку, надеемся, что она будет отлажена. Депутат [Алексей] Зинчук задавал вопрос и ему приходилось два микрофона использовать: свой и соседнего депутата [Александра] Рассудова. Система еще не совершенна, - рассказал глава фракции КПРФ Роман Кононенко.

В пресс-службе Законодательного собрания рассказали ЗАКС.Ру, что новая система - российская разработка. Вероятней всего, речь шла о программной стороне вопроса. Все оборудование, включая железо и софт, могли обойтись более чем в 100 млн рублей. Сами устройства закупили еще в 2022 году за 63 млн рублей. География производства, судя по контракту, далеко не отечественная. Например, 126 мониторов были привезены из Китая. Медиаплеер - из Германии. Также среди стран производителей числятся Израиль. Россия тоже представлена, но в меньшинстве.

А судьи где?

Самым обсуждаемым законопроектом заседания 13 сентября стало увеличение аппарата мировых судей. В Смольном обосновывали такую необходимость возросшей нагрузкой из-за петербуржцев, которые вовремя не оплачивают парковку. Логика такая: сотрудники комитета по транспорту выписывают протоколы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств (ч. 5 ст. 12.16 КоАП) и нарушение правил пользования платными парковками (ст. 37-2 городского закона об административных правонарушениях). Петербуржцы, которые не выплачивают эти штрафы (по 12.16 КоАП не оплатили 16% штрафов, а по городскому закону - 31,5%), попадают под административную статью об уклонении от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП). Такие дела рассматривают мировые судьи. Городские власти полагают, что из-за большого числа неплательщиков, у судов вырастает нагрузка примерно в 2-2,5 раза.

Если суды не будут справляться и вовремя привлекать к ответственности неплательщиков (а у суда есть три месяца с момента совершения правонарушения), то объем поступлений от штрафов может снизиться, считают в Смольном. Чтобы такого не допустить предлагается нанять 211 секретарей - по одному на каждый судебный участок. Документ приняли в первом чтении.

Вопросы депутатов в основном касались самой платной парковки, а не работы судей. В частности, как будет совершенствоваться развитие парковок, чтобы сократить количество неплательщиков, как сделать процесс оплаты легче и удобней.

- Возникает ощущение, что одна из главных целей - как раз создать массу неудобств для оплаты парковки, чтобы потом собрать штрафов. Теперь увеличиваем численность аппарата мировых судей, что в общем правильно, и в этой части мы закон поддержим. Если люди перегружены, то нужны дополнительные штаты. Не кажется ли вам ,что мы начинаем бороться со следствием, вместо того, чтобы что-то делать с причинами? Абсолютно кривая система оплаты, невозможность нормально заплатить, если у человека нет смартфона и мобильного приложения, которое он не обязан иметь, отсутствующие паркоматы во многих местах и куча всего другого, не говоря уже о сбоях в этой системе. Только что, три дня эта система вообще не работала, - сказал депутат Борис Вишневский ("Яблоко").

К обсуждению законопроекта по существу с трибуны призвал член фракции КПРФ Алексей Зинчук, который напомнил, что аппарат мировых судей стоило увеличить задолго до проблем с парковками.

- Мы на комиссии рассматривали, сейчас минимум на один судебный участок три тысячи дел, максимум - десять тысяч дел. Выросло в десятки раз количество рассматриваемых дел. Не из-за платных парковок, а из-за того, что мировым судьям добавили полномочий. <...> Необходимость введения [дополнительных ставок] созрела еще несколько лет назад. У нас не хватает порядка 20-30 судебных участков, - рассказал Зинчук.

Собеседник ЗАКС.Ру, связанный с судебной системой в Петербурге, также подтвердил, что нехватка кадров у мировых судей наблюдается уже давно, и тема платной парковки в этом вопросе вторична.

Приказная "трехлетка" для муниципалов

Еще одним законопроектом, который депутаты приняли в первом чтении, стал перевод планирования бюджета муниципальных образований на трехлетний период. Представитель губернатора Петербурга в Законодательном собрании Константин Сухенко заявил, что с помощью такого решения можно будет лучше спланировать бюджет, повысить качество исполнения бюджета и обеспечить предсказуемость доходов и расходов. Он добавил, что из 111 муниципальных образований трехлетнее планирование принято в 98 округах.

Против законопроекта выступил депутат Михаил Амосов. Он напомнил, что действующее законодательство позволяет муниципалитетам самостоятельно решать, на какой период планировать бюджет: на один год или на три. Муниципалы из МО "Гражданка" рассказали депутату, что округ полностью зависит от дотаций из городского бюджета, что, по их словам, не позволяет мундепам самостоятельно планировать бюджет в долгосрочной перспективе.

- Может, не делать этого? Все равно 98 муниципалитетов уже приняли это решение. Зачем мы остальных будем заставлять? Если у них сомнения - для чего мы боремся за эти пару-тройку муниципалитетов, которые не вошли пока в эту систему? Может, они сами как-нибудь созреют, - заявил Амосов.

На вопрос о необходимости единообразия бюджетного процесса муниципалов ответила замглавы комитета финансов Ильгиза Хафизова. По ее словам, это делается для удобства составления бюджета на основании 111 муниципалитетов без исключений.

- Зачем заставлять оставшиеся муниципальные образования, которых осталось не так много, переходить на трехлетнее планирование - в нашем понимании единство бюджетной системы для всех субъектов едино. Мы бы хотели, чтобы наш консолидированный бюджет достоверно отражал все показатели данного бюджета, то бишь чтобы все бюджеты планировались на трехлетний период, - сказала Хафизова.

Заседание прошло без напутственных слов о плане работ на стартовавший парламентский сезон.

- Начало парламентского года всегда необычное, но я думаю, что сегодня как раз все прошло в очень рабочей, хорошей обстановке, - рассказал журналистам вице-спикер Николай Бондаренко после заседания.



















текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников