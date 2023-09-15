Суд в Петербурге прекратил дело активистки о пикете с пацифистским плакатом

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении активистки Татьяны Сичкаревой, рассказали 15 сентября в объединенной пресс-службе городских судов. Протокол на петербурженку был составлен в минувшем июне из-за пикета близ пункта отбора на контрактную службу в Перекупном переулке.

Из протокола следовало, что 7 июня Сичкарева в течение пяти минут простояла с пацифистским плакатом перед пунктом отбора. При этом ее снимали на телефон "для дальнейшего размещения в сети Интернет", уточнили в судебной пресс-службе. Участники видеосъемки якобы собирались, помимо выражения собственного мнения, также формировать у пользователей Сети мнение о том, что происходящее в Донбассе нельзя считать спецоперацией.

Сичкарева от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции. В такой ситуации суд счел, что надпись на ее плакате "не позволяет соотнести его со специальной военной операцией, осуществляемой в ДНР и ЛНР, и отношением Сичкаревой к СВО". Текст был трактован правоохранителями расширительно, при этом истинный его смысл материалами не подтвержден, а выводы силовиков являются домыслами, решил суд.

Разбирательство в отношении активистки прекращено решением суда в связи с отсутствием состава правонарушения.

Фото: ЗАКС.Ру